Všichni, když hodím do jednoho balíčku kolegy a vedoucí z Novy, rodinu i přátelé, na to koukali s pusou dokořán. Nikdy jsem o takové soutěži nemluvila a samotnou by mě to – pravda – nenapadlo. Všichni se mě ptají – co tě to vlastně napadlo? Když jim ale odpovím, že vlastně sama nevím, ale že to je ve své podstatě super, řeknou, hmm tak to je bomba! Tak si to užívej a dej vědět, až bude nějaké hlasování (smích). Jsou u mě prostě zvyklí na cokoliv. A ta chvíle vlastně mimochodem přichází, na webu miss-ceske-republiky.cz právě probíhá hlasování o titul Miss Sympatie. Jde vlastně o jediný titul, který volí lidé. První, druhé a třetí místo vybírá porota. Je proto super tenhle titul získat a vědět, že veřejnosti jste prostě sympatičtí (úsměv).

Zdroj: Archiv Simony Šimkové