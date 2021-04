Zdroj: Lukáš Koudelka

Když je hezké počasí, rád vyrazím na kolo do přírody. Minulý rok jsme s klukama z hokejbalu udělali výlet na kolech do Třebíče, tenhle rok to máme v plánu také, jenže opatření nám to zatím nedovolí. Před pár roky jsme s klukama jeli na dovolenou na Vranov