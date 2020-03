Cesta Lucie Váchové z Třeštice vyústila v založení lesního klubu pro děti

To je asi má cesta a celé pokračování muselo vyústit založením lesního klubu - nejen pro mé děti. Koupili jsme maringotku. Nejprve jsme sídlili v Sumrakově na pozemku jedněch aktivních rodičů. Nakonec jsme se díky podpoře radnice přesunuli do starého sadu na okraji Telče a prostory rozšířili. Takže jsem se pomyslně vrátila do města svého dětství a dospívání. Nyní žiji v nedaleké Třeštici, ale do Telče to je pořád kousek. Klub funguje třikrát do týdne.