Zdroj: Deník / VLP Externista

Budou to čtyři roky, co jsem přišel za Pepou do Kickbox klubu Reborn. Musím říct, že to bylo nejlepší životní rozhodnutí. Po třech letech tréninku jsem vyhrál titul mistra světa v Lightcontactu v Itálii. Není to pro mě jen sport, lidi z klubu jsou moje rodina.