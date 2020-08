Málokdo si v práci zazpívá nebo přečte pohádku, říká Veronika

Rozhodla jsem se v sedmadvaceti letech zasednout zpět do lavic a přihlásila se na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Bylo to při zaměstnání velmi náročné, ale v tomhle věku už jsem ho chtěla dokončit se ctí a to se mi, myslím, povedlo.

Zdroj: Archiv V. Makovcové