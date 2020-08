Řada lidí zná čtyřiatřicetiletého Marka Řezáče proto, že bývá aktivní v diskuzích na sociálních sítích. „Občas mi někdo říká, že jsou věci, které bych neměl publikovat. Ale já si říkám, že jsme v demokratické době, tak se tak chovám. Daňoví poplatníci by měli vědět, co se děje za jejich peníze,“ je přesvědčený.

Pracovat jako řidič MHD mě baví, dělám to už od svých jednadvaceti let. Hned co to šlo, udělal jsem si řidičské oprávnění na autobus a šel jsem do Dopravního podniku města Jihlavy. Snažím se být bezkonfliktní a většinou se usmívat. To ale paradoxně někdy cestující se špatnou náladou naštve ještě více. Fotka je z Popic, kde teď bydlím.

Zdroj: archiv Marka Řezáče