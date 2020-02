Účet na webu postcrossing.com jsem si založila v létě 2018. Vyplnila jsem jen základní údaje a ze začátku posílala pár pohlednic měsíčně. Přes zimu na to mám více času, protože bývám více doma. Ale třeba loni v létě jsem ani neměla účet aktivní, i taková možnost se dá nastavit. Často jsem pobývala mimo Jihlavu a přijaté pohlednice bych nezaregistrovala včas. Další pohled může člověk poslat, až když je odeslaná pohlednice zaregistrovaná příjemcem. Počet možných poslaných pohlednic se pravidelně zvyšuje. Ze začátku jsem jich mohla poslat pět najednou, teď i dvanáct. Počet cestujících pohlednic je ale vždy různý, do Německa se totiž pohlednice dostane rychleji než do Japonska. Když pošlu svých dvanáct pohlednic, systém vygeneruje dalším dvanácti náhodným lidem moji adresu, a tak pořád dokola.