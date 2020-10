Zdroj: archiv Markéty Křížové

V Havlíčkově Brodě fotím hlavně mládež. Zakládám si na momentkách, které vtáhnou do hry. Při kolektivním sportu jsou nejdůležitější hlavně zachycené emoce a to obzvlášť u mládežnických kategorií. Zápasů mám za dva a půl roku nafoceno velké množství, ale v této sezoně je to přece jen jiné. Jako fotograf nevím, jestli tento týden jsem na zimáku naposledy nebo kdy se vůbec bude hrát příště. O to více se snažím si utkání užít. Běžně nafotím kolem čtyř set až tisíce snímků za zápas. U mládeže se snažím, aby fotku z utkání měl každý hráč. Mladší kluci jsou zvyklí mě kontaktovat na sociálních sítích, kde dávám fotky do sdíleného úložiště a mohou si je tak stáhnout hned v plné kvalitě, výběr poskytuji i na web klubu. Občas si zafotím i pro Juniorský hokej například reprezentaci dvacítek nebo mladší a starší žáky v Brodě i Jihlavě.