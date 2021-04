Zdroj: se souhlasem Martiny Šprynarové

Na počítači trávím opravdu hodně času. Vlastně bych řekla, že mě bez notebooku či telefonu nepotkáte, zvláště potom, co se vše přesunulo do online prostoru. Konkrétně je to minimálně šest až osm hodin denně. Zviditelnění na internetu se nám poměrně daří, vzhledem k tomu, že jsme začali úplně od začátku. Nové webové stránky, nová Facebooková stránka, nová komunikační strategie…Minulý rok pro nás byl jednoduše plný změn. Stále ale je co zlepšovat. Pro představu například nemáme takový dosah na Facebooku, jaký bychom si přáli, takže pokud máte Facebook a ještě nás nesledujete, hurá na to! (úsměv)