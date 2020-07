V denním centru Paprsek v Praze pracuje moje kamarádka Klárka a díky tomu jsem tam dvě odpoledne malovala klukům pokoje. Jeden z nich má strašně rád kafe, tak jsem mu tam namalovala kávu. Jsou to úžasně vděční kluci, bylo to krásné odpoledne. Hodně jsem se tam nasmála a zlepšilo mi to minimálně na týden náladu. Když mě někdo z Vysočiny osloví, že by chtěl něco namalovat nebo dražit obraz pro charitativní účely a bude to možné, s radostí vyjdu vstříc.

Zdroj: archiv Michaely Krátké