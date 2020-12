Na hokejbale je to taková moje druhá rodina, tvrdí Petr Král

Petr Král je zapálený do hokejbalu a pro SK Jihlava by dýchal. Kapitán týmu i díky tomuto sportu našel hodně přátel a zažil spoustu úspěchů. Je velkým fanouškem fotbalových klubů AS Řím a pražské Slavie a rád hraje na počítači on-line fotbal se svými kamarády. Velmi rád cestuje po České republice. Mezi jeho koníčky patří grilování nebo akvaristika.

Předchozí 1 z 8 Další Zdroj: Archiv Petra Krále Hokejbal jsem začal hrát už jako malý na sídlišti s klukama za barákem. Postupně jsem se dostal z parkoviště až do klubu SK Jihlava, kde jsme za ty roky dokázali vyhrát spoustu cenných trofejí od mládežnické Extraligy až po 2. ligu. Víc než medaile mi však tento sport dal skvělé přátele a spoustu nezapomenutelných zážitků. Zdroj: Archiv Petra Krále Na hokejbale je to taková moje druhá rodina. Společně trávíme spoustu volného času i mimo náš sport. Dovolené v Chorvatsku už jsou nyní legendární, stejně jako společně slavené narozeniny nebo narození potomků (smích). Zdroj: Archiv Petra Krále Kromě hokejbalu mám rád lední hokej a fotbal. Co se týče fotbalu, tak jsem spoustu let hrál malou kopanou za Slownaft Bedřichov a FK Klasici. Oba sporty pak sleduji také v televizi. Není tajemstvím, že jsem velký fanoušek AS Řím a SK Slavie Praha. Zdroj: Archiv Petra Krále Živím se jako personalista pro cizince ve společnosti ICOM transport. Jednání s ambasádou, cizineckou, hospodářskou komorou a tak dále. Práce je to zajímavá, různorodá, každý den je jiný a to mě baví. Nedokázal bych dělat stereotypní práci. Zdroj: Archiv Petra Krále Mám rád přírodu a turistiku po České republice. Letos jsme s přítelkyní stihli túry na Šumavě, v Krkonoších i Beskydech. Dlouhodobě se nám však nejvíce líbí v Českém Švýcarsku, které můžeme všem jen doporučit. Místo moře skvělá alternativa. Hodně lidí jezdí na všemožné pláže v zahraničí, ale nikdy nebyli na Sněžce nebo v Boubíně… Zdroj: Archiv Petra Krále Ve volném čase rád griluju, vařím a nakládám. Takové to posezení v létě s přáteli u grilu, to je moje. Zdroj: Archiv Petra Krále Mezi mé hobby patří také akvaristika. Doma mám velké akvárko a zhruba pětačtyřicet rybek. Je to super relax a je hezké mít doma také kus přírody. Zdroj: Archiv Petra Krále Spoustu času v dnešní době trávím hraním videoher. Konkrétně s přáteli hrajeme online ligu v rámci FIFA 21. Je to zábava, kolikrát se také dokážu pořádně rozčílit (smích), ale už se těším, až bude svět opět v normálu a budeme moc žít, jako v předchozích letech.

