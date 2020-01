Pavel Havlíček na ledovci Vysočiny tráví šestnáctou sezonu

S rodinou bydlím ve Zborné, je mi 55 let a původní profesí jsem televizní mechanik. Se Zbornou jsem provázaný od roku 1972, kdy jsem sem přišel s rodiči. Pamatuji ještě první etapu sjezdovky Šacberk pod TJ Sokol Bedřichov v osmdesátých letech, sám jsem chodil lyžovat. Moc to nejezdilo, tenkrát nebyl technický sníh, nebyly stroje na úpravu, ale sjezdovka už to byla pěkná a blízko Jihlavy. Pak nastala dlouhá pauza a sjezdovka začala zarůstat. Provoz byl přerušený do roku 2004, kdy město chtělo lyžování obnovit a nechalo instalovat nový vlek.