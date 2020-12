Zdroj: Archiv Pavlíny Pekárkové

Do práce přicházím zhruba o půl hodiny dříve, než mi začne směna. Jdu do šatny, kde se převléknu do klasického pracovního oblečení a jdu na oddělení. Při příchodu si vydezinfikuji pečlivě ruce a jdu se obléct do ochranného obleku. Ze začátku mi to opravdu dělalo problém, jsou přesně dané postupy, jak se musí ochranný oblek oblékat a svlékat. Nejprve si oblékneme ochranné návleky na noky, poté si dáme síťku na vlasy, oblečeme overal a dbáme na to, aby se rukávy nedotkly země. Následují ochranné rukavice, na které poté patří ještě jedny. Nakonec si zapnu overal až k obličeji, dám si kapuci, ochranný štít, respirátor a můžu vyrazit. Rukavice neustále měníme a musíme na oddělení dodržovat přísná hygienická pravidla. Horší je potom svlékání, na to je přesně stanovený postup, který je opravdu důležitý k tomu, aby nedošlo k nákaze. Vše se musí svlékat přesně podle návodu a poté jdeme pokaždé do sprchy, kde se pečlivě umyjeme, převlékneme do čistého oblečení a jdeme na odpočinek. Tento proces opakujeme za směnu většinou dvakrát až třikrát.