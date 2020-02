Potápění je láska na celý život, říká Richard Gardlo z Jihlavy

Několikrát do roka jezdím jako instruktor i do zahraničí. Hlavně do zemí kolem Středozemního moře, ale mířím i do vzdálenějších míst, třeba do Indonésie. Nejčastěji jsme se potápěli v Chorvatsku. Specialitou jsou vraky, z těchto výprav máme videa, spolupracovali jsme díky tomu několikrát s televizí. Máme za sebou prvoponory u vraků, kde kromě vojáků nikdo z běžných lidí nebyl. To byl třeba rakouskouherský křižník Kaiser Franc Josef v Černé Hoře, který šel ke dnu krátce po ukončení první světové války.