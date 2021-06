Tomáš LysýZdroj: se souhlasem Tomáše Lysého

Otužování mě baví už několik let. Vůbec poprvé jsem do ledové vody vlezl v listopadu 2010 ve Finsku, kdy jsme byli na týden na výletu za polárním kruhem. Tehdy to bylo na hranicích s Finskem a Norskem u jednoho fjordu. Letos jsem otužování bral opravdu vážně a lákal jsem k němu i ostatní lidi.