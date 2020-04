Doufám, že budu dál pokračovat. Ale kdybych musel tuto práci opustit, bavilo by mě zahradničení a vše kolem zahrady a domu. To, co vidíte tady u nás, je moje práce. Postupně vylepšuji celé tohle místo. Dělám to tak, aby se to líbilo mně. Nebo se nabízí typická francouzská zábava – trhy. Prodávat, být v kontaktu s lidmi, věnovat se činnosti spojené s potravinami. Vedle vaření a zahradničení nejraději trávím čas se svými dětmi.