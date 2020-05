Nejsilnější zážitek v hokeji pro mě byl, když jsem se dostal do výběru Kraje Vysočina a společně jsme vyhráli Olympiádu krajů. Byl jsem v týmu s kluky jako Martin Nečas nebo Kuba Škarek. Jsem rád, že jsem je poznal.

S hokejem jsem začínal v pěti letech v Jihlavě, hrál jsem tady do svých patnácti let, pak jsem přestoupil do Liberce, kde jsem hrál extraligu staršího dorostu. Ale když jsem přišel do Liberce, tak jsem byl „prvoročák“ a méně jsem hrál. Poslouchal jsem, že další rok už to bude na mě stavěné a bohužel se tak nedělo. Naopak tam hráli o dva roky mladší kluci. Tvrdě jsem na sobě pracoval, věřil, že se to obrátí, ale to se nedělo a postupem času mě to znechutilo.

I když jsem v obou klubech zažil dobré i špatné věci, oba mám rád. Jsou trenéři, na které bych nejradši zapomněl. Podle mě jsou někteří i psychicky nemocní a nedokáží se ovládat. Za svoji hokejovou kariéru jsem poznal ale i fajn trenéry, s některými jsem dodnes v kontaktu. Cyklistika je v tomto úplně jiná, přístup trenérů je osobnější, berou nás jako jednotlivce, hokej je tým. I v cyklistice se nyní jede na jednoho až dva lídry týmu, ale je to jiné než v hokeji.

Zdroj: archiv Richarda Habermanna