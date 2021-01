Zdroj: Deník / VLP Externista

Závod! Letos je to dvanáct let co se běhání věnuji. Za tu dobu jsem absolvoval nespočet závodů na nejrůznějších tratích. Některé povedené a další nikoliv. Důležité pro mě je, že mě běhání stále baví a naplňuje. Je to v podstatě každodenní závislost.