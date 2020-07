Šimon Mičíník z Bítovčic miluje lidi, dobré jídlo a historii

Mojí další zálibou je trávit čas tak, jak je na vesnici běžné. Tohle je fotka z lesního pálení, s dvěma kamarády jsme pálili roští v našem lese. Rád dám najevo, že jsem vesničan, který se nebojí vyjet do přírody, vzadu na fotce je vidět fréza, která tak tak vyjela kopec do lesa. Ale užili jsme si to, bylo to fajn. Udělali jsme tehdy i dost práce.

Zdroj: Archiv Šimona Mičiníka