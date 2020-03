Trenér Petr Jaroš procestoval s hokejem kus světa

„Na světovém poháru jsme měli den volna, tak jsem si zavolal do cestovky a ta nabízela výlet k Niagarským vodopádům. Sedl jsem na autobus a bylo to cestou přes vinice i s výkladem a pak zpátky do Toronta. Viděl jsem v Americe spoustu národních parků, myslím 22 a tohle nebylo až tak skvělý. Pro mě to bylo spousta vody.“ (úsměv)