Minulý rok v květnu jsem absolvoval Pražskou konzervatoř koncertem v kostele svatého Ignáce v Praze, kde jsem vystoupil společně s šedesátičlenným sborem a druhým varhaníkem. Provedli jsme Viernovu Messe solennelle pro dvoje varhany a sbor. Počtem lidí to byla asi největší akce. Pro mě je to hlavně srdeční záležitost, program jsem měl vysněný už několik let a byl to velký zážitek. Pravidelně ale spolupracuji s různými sbory.

Zdroj: archiv Alfreda Habermanna