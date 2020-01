Vilibald Prokop: Když ředitel tančí

Jelikož rád cestuji, vybírám si také exotické destinace – v tomto případě to byla dovolená na Srí Lance. Vilibald Prokop je ředitelem Domu dětí a mládeže Jihlava (DDM). Organizuje letní tábory a to jak klasické, tak i příměstské, na kterých děti nepřespávají. Vedle toho nabízí dětem v DDM i výukové programy či různé kroužky. Zkrátka má blízko k dětem. „Jak u nás bývalo zvykem nesmět za trest ven, dnes mám pocit, že pro děti je trest, když ven jít musí,“ řekl v nadsázce během loňského rozhovoru. Ve skutečnosti je ale zároveň úspěšným tanečníkem, věnuje se i dalším sportům, fotografování a rád cestuje, klidně i do exotických destinací.