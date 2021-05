Vlastimil Němec z Horní Cerekve.Zdroj: Deník/ Redakce

Podle jeho slov teď ale počasí a nemoci včelaření příliš nepřejí. „Slabší medný přínos je v podstatě už čtyři roky. Letos nevím, jak to bude. Příroda je opožděná, naštěstí opožděné jsou i včely, takže se to vyvíjí tak nějak souběžně. U nás na Vysočině je možnost snůšky v květnu a červnu. Květen je ale velice chladný a v červnu nevím, co bude. Pak odkvetou ty hlavní rostliny a pak už med není,“ vysvětlil Němec.