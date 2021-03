Zdroj: Jan Tkadleček

Třídy i s třídními učiteli chodí za námi, protože zažít svou třídu mimo školní prostředí pomáhá odbourat škodlivé stereotypy a uvidět toho druhého v novém světle. Snažíme se, aby se spolužáci lépe poznali, a aby k sobě nacházeli cestu i ti, kteří si třeba nejsou sympatičtí. Proto nás zajímá, co si kdo myslí, jak co prožívá, čím je jedinečný nebo co má naopak s ostatními společného. Zkoušíme si vzájemné naslouchání, umění dohody, kouzlo spolupráce. Na to jsou skvělé hry a techniky, díky kterým se třída o sobě dozvídá něco důležitého, něco zažije či objeví a může to společně reflektovat. Učitel má zatím jedinečnou šanci celé to v klidu pozorovat nebo být na chvíli jedním z účastníků. Když to jinak nejde, vyjíždíme za třídami i do školy. A s každou se potkáme dvakrát za školní rok.