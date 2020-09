Žiji poměrně spokojený život, který s sebou přináší i nějaký ten adrenalin, ale to k tomu patří. Mám dvě zdravé, šikovné děti, desetiletou Anežku a osmiletého Adama. Byl bych samozřejmě rád, aby společně trávený čas s rodinou byl co možná nejdelší, což ale po většinu roku není úplně možné. Hlavně v létě musím rodinu trochu šidit, ale výlet do Jizerských hor jsme si užili.

Zdroj: Deník / Martin Singr