Nebudu zastírat, že mi nikdy nebyl a není sympatický. Na druhou stranu mu však nemohu odpírat fotbalovou genialitu. Ano, genialitu. Fotbalistů jako je Ronaldo za celou historii tohoto sportu po hřištích moc neběhalo.

A ačkoliv mi není sympatický a nefandil jsem ani Portugalsku, přijde mi scénář, který se na katarském šampionátu odehrál, jako hodně špatné divadlo. Přiznám se, že bych se vůbec nedivil, pokud by Ronaldo v nejbližších hodinách či dnech ohlásil konec v reprezentačním celku.

Myslím, že na vině toho, jak se v Kataru prezentoval, je v první řadě samozřejmě on sám, ale také trenér Portugalců Fernando Santos.

Pokud jde o samotného hráče, podle mě mu jeho vysoké ego nedovoluje vnímat realitu. Ano, Ronaldo je pořád skvělým hráčem, ale už ne nejlepším. Ano, pořád se o sebe skvěle stará a fyzicky vypadá jak v jeho nejlepších letech. Ale věk nepřetlačíš a nebezpečí pro branku soupeře už portugalská superstar nepředstavuje takové jako kdysi.

Když k tomu připočteme obrovskou kvalitu, kterou nyní jihoevropská země má, není překvapením, že Ronaldo je na hraně základní sestavy. Rozumím tomu, že musí být pro takového hráče si připustit, že už vedle něj sedí mladší a hlavně lepší hráči, ohromně obtížné.

Pokud jde o trenéra Santose, podle mého neukočíroval situaci. Dokud byl Ronaldo ve špičkové formě, nemusel vlastně nic řešit. Ale v okamžiku, kdy hvězdný fotbalista začal ztrácet na své kvalitě, ale vzhledem k již zmíněné výšce jeho ega, nepochybuje o tom, že má být na hřišti, nastal velký problém.

Santos se sice tak trošku chlubil, že situaci zvládne, resp. ji má pod kontrolou, ale to by se musel dostavit výsledek. A vzhledem ke kvalitě týmu, který vedl, ale také při pohledu na to, s kým Portugalci vypadli, se o úspěchu (medaili) hovořit nedá ani v nejmenším.

Sám jsem zvědavý, jakou dohru bude celá situace mít. Osobně bych si vsadil, že uražená pýcha přiměje Ronalda dobrovolně skončit v reprezentaci. Budu se mýlit?