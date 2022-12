Fotbalový světový šampionát v Kataru dospěl do svého finále. Na miliardy fanoušků po celém světě už čekají pouze poslední dva medailové zápasy a poté se nad dvaadvacátým mistrovstvím světa uzavře opona. Do finále si cestu proklestily Francie a Argentina. Určitě to není žádné extra velké překvapení, oba celky patřily před zahájením šampionátu do nejužšího okruhu favoritů. Spíše mě zaujala podobnost, co se úspěšnosti týká, současně ale absolutní odlišnost, pokud jde o průběh cesty do finále, přínosu velkých hvězd pro francouzský i argentinský národní tým. Hned vysvětlím, co mám na mysli.