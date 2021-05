David Votava, který v 1. A třídě vede fotbalisty Kostelce, je velkým fanouškem brněnské Komety. „No, protože tam není žádný Komeťák, nebude to nic moc,“ rozesmál se kouč, který má velký přehled, jelikož hokej sleduje opravdu pečlivě. „Česká hra se mi líbí. A i když nejsem příznivce trenéra Pešána a myslím si, že za pana Říhy jsme hráli líbivější hokej, tak na tomhle mistrovství máme velkou šanci uspět,“ míní Votava.

Tomu se líbilo, že do zužování kádru promluvily opravdu jen výkony. „Vyřadili se hráči, kteří tam nemají co dělat. Mám rád Zbyňka Zohornu, ale bylo to správné. Naopak ty mladé a živé kluky tam nechal,“ potěšilo ho. „Kanada ani Amerika tam nebudou mít tak silné týmy. Ale jak říkali Antoš nebo Pospíšil: vyhraje mužstvo, které dokáže vyhrát a neztratit síly, které by mohly chybět ve čtvrtfinále nebo semifinále,“ myslí si.

Votava zároveň doufá, že to Češi zvládnou a po neúspěšných ročnících konečně zabodují. „Já jsem možná až nezdravý optimista, ve všech směrech. Každý rok tipuji, že na mistrovství světa něco uděláme. Sice jsem se už jedenáct let netrefil, ale věřím pořád,“ uzavírá.

Není ale sám. I Milan Bratršovský, hrající kouč Luk nad Jihlavou, kde mimochodem Votava působil a nynějšího trenéra vedl, hokej sleduje. „Teď se mi to líbí, jde to nahoru,“ říká Bratršovský, který ale tuší, že uspět lehké nebude. „I ty ostatní týmy jsou našlapané. Četl jsem, že nás pasují Švédové na zlato, ale budou tam Amerika nebo Kanada. Důležitý bude dobrý los,“ myslí si šéf loucké lavičky. „Ale medaile by mohla klapnout. Kdybych si měl tipnout, tak řeknu bronzová. I ta by měla v tuhle dobu pro nás cenu zlata,“ dodává.