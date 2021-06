Nebýt posledních zápasů a výkonů české hokejové reprezentace, možná by se Josef Prášek na mistrovství světa s takovým zaujetím nedíval. „Já už se dostal do stádia, že jsem raději sledoval NHL. Tam je to jiné, nasazení, má to i náboj. Ale teď se tomu ti naši opravdu přiblížili,“ pochválil trenér Telče. „Musím říci, že po dlouhé době se mi mančaft hodně líbí. Jsou tam hráči, kteří jsou můj šálek kávy, co hrají na ostatní a ne jen na sebe,“ doplnil.

Teď je podle něj důležité, aby chemie v „repre“ dál fungovala a nic jí nenarušilo. „Doufejme, že ti noví kluci, co s nimi ještě nehráli, tam zapadnou, a že se udrží týmový duch. Je to všechno o kolektivu. My musíme hrát pořád na tu partu,“ vidí sílu výběru v soudržnosti.

Také vyzdvihl práci hlavního kouče. „Musím smeknout před panem Pešánem. Je to dobrý trenér a dělá to opravdu dobře. Tak, jak hráli ty přesilovky, mě překvapilo. Takový pohyb jsem ještě neviděl, to mě nadchlo. Ono je to náročné, když ty formace mění. Ten přehled musí být obrovský. A prakticky s žádným mančaftem jsme neztráceli ani v bruslení, to nebylo zvykem,“ všiml si Prášek.

Sílu podle něj tedy Češi mají velikou, ale také upozorňuje, že stačí málo, a medailový sen se může v mžiku rozplynout. „Je to o jednom zápase, o čtvrtfinále,“ ukazuje na zlomový duel, který rozhodne, zda byl šampionát úspěšný nebo neúspěšný. „Když budou hrát dobře, tak na výsledku nezáleží, i když by už český hokej nějaký úspěch potřeboval,“ má jasno.

Těší ho i fakt, že by si Česká republika mohla zvýšit kredit ve světě. „Jsem plný nadějí. Po dlouhé době ten hokej za něco stojí. I ta Slavia zvedla fotbal a konečně se dostáváme na úroveň, kdy jsme patřili ke špičce v obou sportech. Já se na to těším. Držme palce,“ vzkazuje celému národu kouč telčských hokejistů, podle něhož by to mohlo cinknout. „Je strašně těžké tipovat, jak to dopadne. Právě proto, že je tam to čtvrtfinále. Ale pokud tenhle zápas zvládneme, mohlo by být i finále. Po dlouhé době by tam medaile být mohla,“ uzavírá.