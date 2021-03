Mluvte jednoduše jako k dítěti

Váš pocit stagnace v angličtině může vzbuzovat i dojem, že se vám nedaří se dobře vyjádřit a stále nedokážete říct vše , co se vám zrovna honí hlavou. Nejčastěji to postihuje ty, kteří jsou zvyklí se vyjadřovat nesmírně květnatě,a složitě a i v rodné řeči často používají metafory. A najednou jsou na prahu nového jazyka a chtějí tenhle styl mluvy okamžitě přenést i do angličtiny. Ale ono to nefunguje.

Konverzace v cizím jazyce | Foto: Shutterstock

