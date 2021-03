/22. DÍL/ Zvládněte běžné situace v cizině díky novému seriálu Deníku. Naučíte se užitečné základy, které oceníte při každém pobytu v cizině.

Návštěva autoservisu | Foto: Shutterstock

At the garage 2. (V autoservisu 2.)

Jak se domluvit v zahraničí s lidmi v autoservisu? Bohužel i na dovolené vás může potkat nepříjemnost na cestách. Naučte se: The windscreen wipers are not working. (Nefungují mi stěrače). A jak vysvětlit, že vás zlobí spojka ? Podívejte se na další užitečné fráze.