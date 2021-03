Porucha auta je nepříjemnost, která vás může potkat i na dovolené v zahraničí. Jak se v takových případech domluvit v servise? The brakes are screeching. Can you have a look at it, please? (Pískají mi brzdy. Můžete se mi na to podívat, prosím?) Řešit píchnuté kolo na cestách je vždy nepříjemné. O poznání horší to ale může být v zahraničí. Jaké slovíčka a fráze se vám budou hodit?

Další užitečné fráze:

I had a puncture and I am driving on the spare tyre. Could you fix the flat tyre, please?

Mám píchlé kolo a jedu na rezervu. Můžete mi ho spravit, prosím?

The bulb popped. Can you change it, please?

Praskla žárovka. Můžete mi ji vyměnit, prosím?

I need to change the oil.

Potřebuji vyměnit olej.

I am low on windshield wiper fluid. Can you refill it , please?

Dochází mi voda do odstřikovačů, Můžete mi ji dolít, prosím?

Užitečná slovíčka:

the garage – autoservis

to have a puncture – píchnout kolo

a spare tyre – náhradní kolo (rezerva)

a flat tyre – píchlé kolo

to fix – opravit, spravit

a bulb – žárovka

to pop – zde: prasknout (o žárovce)

to change – vyměnit

oil – olej

brakes - brzdy

to screech - pískat (o brzdách)

windshield wiper fluid - voda do ostřikovačů

to be low – zde: mít nízkou hladinu (něčeho), docházet (někomu něco)

to refill - dolít

