Věc se totiž má tak, že na zastávce Kaufland není kiosek, automat ani trafika, kde by si snad turisté mohli koupit lístek. Musí tak spoléhat na prodej u řidiče. Jihlavané ví, že lístky zakoupené u řidiče platí jen v daném voze a navíc jsou dražší, turisté ale nikoliv. Tak se stalo, že v pátek do trolejbusu přistoupila maminka s dcerou, zaplatili řidiči přes padesát korun a záhy se dozvěděli, že sice mohou jet až na konečnou, ale když chtějí vystoupit hned na další zastávce, mají smůlu. Na Chlumově totiž museli přestoupit a to znamenalo koupit si další jízdenku.

To vše v kontextu situace, kdy radnice bojuje proti vysokému počtu aut v ulicích a dopravnímu podniku se daří zvyšovat počty cestujících. Zdánlivý detail jako umožnit cestujícím přestupovat na jízdenku koupenou u řidiče by jistě žádnou velkou revoluci v počtech přepravených osob nezpůsobil, ale pomohl by tomu, aby turisté neznalí místních poměrů neměli po návštěvě Jihlavy poněkud trpký pocit. A třeba se za rok na dovolenou do horácké metropole rádi vrátili.