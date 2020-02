Policejní zásah na ministerstvu práce a sociálních věcí, baště ČSSD, je pro koaličního partnera ANO opravdu těžká rána. Zadržen byl náměstek ministryně Jany Maláčové Jan Baláč, kterého premiér vinil nejen z odborné nezpůsobilosti, ale i z politického trafikantství.

Baláč je totiž funkcionářem ČSSD v Praze 2 a jakýmsi razítkem na Babišově tvrzení, že část Lidového domu se přestěhovala na ministerstvo práce.

Když už se Maláčová, která je zároveň místopředsedkyní sociální demokracie, obklopila řadou spolustraníků, měla si být jista jejich expertní i lidskou kvalitou. Obvinění z pletich při zadávání veřejných zakázek je neúnosné. Když se to přihodilo ministru Drábkovi z TOP 09, respektive jeho zástupci Šiškovi, musel rezignovat.

Těžko si představit, že by se Maláčová zachovala jinak. „Kdyby zástupci ministerstva postupovali transparentně a problém coby kritickou infrastrukturu státu eskalovali na vládu, nemusela situace dospět až do takto tristní fáze, která dále podkopává důvěru lidí ve stát,“ trefně podotkl pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Pokud Jaroslav Foldyna, který dnes po 30 letech odchází z ČSSD, Maláčovou obviňuje z neomarxismu a liberalismu, šlape vedle. To nejsou věci, které by lidem vadily. Za předpokladu, že by Maláčová brilantně zvládala svůj úřad a zařídila, že její lidé budou čistí jako lilium.