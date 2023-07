Martin Singr | Foto: Deník / Martin Singr

Aut je hodně a parkovacích míst málo. To je problém, který poslední dobou chtě nechtě řeší ve všech větších městech napříč Vysočinou. V Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Třebíči i jinde.

Počet aut v té které konkrétní ulici může o něco snížit nutnost pořídit si parkovací kartu, obzvláště když nebude zrovna levná. Pomineme-li filuty, kteří si jí prostě okopírují, i tak jí město musí prodat každému, kdo na ní má nárok. Jinak by to zavánělo diskriminací. A tak bývá prodaných karet více než míst v lokalitě a jsme zase tam, kde jsme byli.

Parkovacích míst je málo. Kdo zaplatí víc, získá stání Na nebi v Brodě

V Havlíčkově Brodě proto přišli s tím, ať jim lidé sami řeknou, na kolik si parkovací místo cení. Vyvolávací cena za jedno z třiapadesáti nových míst v lokalitě Na Nebi je 350 korun měsíčně a dostanou ho ti, kteří nabídnou nejvíce peněz. Radnice už několik zatím zapečetěných obálek má. Na konci července je otevře a úspěšní žadatelé budou mít kde parkovat do konce roku 2025.

Těžko říct, jestli se do té doby podaří změnit myšlení lidí natolik, že budou hromadně prodávat auta, protože přesednou v létě na (sdílená) kola a v zimě do MHD. I když pro začátek by možná bohatě stačilo, kdyby se jen zbavili druhých, třetích a čtvrtých aut v rodině.