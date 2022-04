Děsivá událost, kdy učeň v Praze zavraždil mačetou učitele, se zdá být z lidského hlediska nepochopitelná. Co se asi v tu chvíli odehrává v mysli útočníka? A jakou hrůzu musí prožívat napadený, který do té doby onoho člověka znal jako zcela normálního?

Vysočina má bohužel prvenství v podobném útoku, kdy cizí žena v roce 2014 ve žďárské škole zavraždila studenta. Ta žena byla ale psychicky vyšinutá. Na rozdíl od pražského útočníka. Toho spolužáci i učitelé útočníka popisují jako premianta, hodného hocha. A oběť jako přísného, leč spravedlivého pedagoga.

Útok v Praze připomněl vraždu studenta ve Žďáře: vlastním tělem bránil spolužáky

Vrah prý neunesl neúspěch z zkoušky konané den předtím. Těžko říct, co přesně se mu honilo hlavou, že za celý den takzvaně nevychladl. Místo toho situace vygradovala zcela opačně.

Pro mnohé je případ o to více šokující právě proto, že šlo o hodného chlapce. U grázla od narození by si většina lidí řekla: „Dalo se to čekat.“ Pověst milého hocha je ale o to více bolestnější. Většina lidí je takříkajíc hodná. Ale skutečně známe sami sebe natolik, abychom si mohli říct: „Tohle by se mi nikdy nestalo.“? Opravdu jsme si jisti, že v mezní situaci, kdy na nás tlačí třeba požadavky okolí či nervové vypětí, bychom dokázali vždy ovládnout své emoce? Jsme opravdu tak hodní, jak si myslíme, nebo se v každém z nás skrývá kousek ďábla? Nevíme – a proto bychom měli velice pozorně naslouchat psychologům, až se budou tímto případem zabývat. Možná pak předejdeme jiným podobným hrůzám.