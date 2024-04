Být v televizi, to je prostě zážitek. A člověk na obrazovce ani nemusí vidět sebe samotného. Stačí, když na Vysočinu zavítá Toulavá kamera, nebo je v některém z okresních měst Prostřeno! Pro místní je to vždy tahák, rádi sledují místa, kde se natáčelo, a třeba i jestli se v záběru neobjeví někdo známý.

Už třetím rokem si mohou užívat „svůj“ seriál Odznak Vysočina lidé z Ledče nad Sázavou. Potkávají členy filmového štábu televize Nova i samotné herce. K některým z nich se známé tváře dostali na zahradu nebo dokonce do bytu, což je bezesporu velký zážitek. A místní se jinak netají tím, že každý díl sleduje celá rodina, někde i tipují, kde se zrovna natáčí. Vzájemnou spolupráci si chválí i představitelé televize, dali to najevo třeba speciální předpremiérou nového dílu.

VIDEO: Natáčení na Vysočině bylo moc fajn, vzpomíná herečka Barbora Lukešová

Je to celkem příjemná změna, že filmaři opustili kulisy a „neznámý les“ kdesi u Prahy vyměnili za konkrétní místo na Vysočině. A co víc, dali jméno kraje na pomezí Čech a Moravy i do samotného názvu seriálu. Je sporné, jestli někdo z turistů přijede přímo do Ledče nad Sázavou proto, že se tam natáčelo, ale zvýšit povědomí o Vysočině napříč republikou rozhodně nebude na škodu.