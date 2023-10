Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Velké změny v parkování pár měsíců po krajském městě spustili také v Havlíčkově Brodě. Radnice předem deklarovala, že na to chtějí jít jinak než v Jihlavě. Bude to ovšem platit i co se týká pokutování.

V Jihlavě dávají strážnici lidem dost času se s modrými zónami seznámit a nesnaží se vybrat co nejvíce peněz na pokutách. Sám jsem byl u situace, kdy na služebnu městské policie přišla řidička s tím, že zónám nerozumí. Dostalo se jí podrobného vysvětlení, kde stát a jak zaplatit parkovné. Naopak pokutu za špatné parkování, kterou přišla zaplatit, jí strážci zákona odpustili. Loučila se s úsměvem. Další lidé se pak neustále ptají na sociálních sítích, co lze, co nelze a radnice odpovídá. Ani auto kontrolující SPZ nemá být v prvních týdnech ve městě proto, aby rozdávalo pokuty. Bude spíše jen monitorovat situaci.

V Brodě to bude zřejmě trochu jinak. Po dvou až třech mírnějších týdnech tam mají tresty přitvrdit. Strážníci s aplikací v mobilním telefonu snadno zjistí, které auto stojí v modré zóně neprávem a trest řidiče nemine. Přijde mi to jako poměrně drsný postup, osobně bych dal lidem o něco delší dobu na to seznámit se s novými pravidly hry. V Jihlavě je totiž dnes i přes lidský přístup strážníků dost lidí, kteří se radši modrým zónám vyhýbají. Když jim radnice v Brodě vzkáže, že kontroly budou, a to přísné, vystavuje je tím možná až zbytečnému tlaku.

