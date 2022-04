K elektrickému autu byste si ideálně měli pořídit dům s garáží. Můžete nabíjet přes noc a ráno mít jistotu, že opravdu odjedete. Parkujete-li na ulici, musíte z bytu buď vytáhnout prodlužovačku, nebo se spoléhat právě na veřejnou nabíječku. Ty teď zejí prázdnotou – ale co až elektrická lobby zvítězí na plné čáře? Vyhrazených míst pro elektroauta bude přibývat víc a víc. Samozřejmě na úkor běžných aut. Jenže ani tato místa stačit nebudou.

Potíž je hlavně v rychlosti nabíjení. V současné době to není zásadní problém. Elektroaut je zcela zanedbatelné množství, volnou nabíječku najdete vždy. Ale abyste elektrovozu dali šťávu z veřejné nabíječky, trvá to dlouhé desítky minut. Zatímco u benzinky načerpáte během pěti minut plnou nádrž a tradá, na vaše místo se může posunout další auto, u elektromobilů to tak rychle nejde. To už moc dobře vědí v Norsku, premiantu elektromobility. V Oslu se na volnou nabíječku běžně čeká i několik hodin.

Můžeme se tedy připravit na to, že nespokojení budou nakonec všichni. Řidiči běžných aut budou nadávat, že nemají kde zaparkovat. Majitelé elektrovozů si budou spílat navzájem, že musí čekat v dlouhých frontách. A chodci se budou proplétat mezi prodlužovačkami nataženými z bytů do aut. Nadsázka? Uvidíme za pár let.