Brněnský bijec se kál s vysvětlením, že jde o pozůstatek jeho mladické nerozvážnosti. V mládí se prý chytil špatné party. Podobně ho omlouvá i jeho klub. Roušal se prý od svého tetování distancuje – kteréžto tvrzení zní samo o sobě dost bizarně. Jak se může distancovat od něčeho, co nosí přímo na těle? Nyní je objednán na odstranění tetování – prý by to mělo být již v lednu. Pak zase bude moci závodit.

Hitler na paži? Nepřípustné. Oktagon vyřadil brněnského bijce Roušala

Roušalovi je ale šestadvacet. Nosil-li Hitlera na těle od svého mládí, nabízí se otázka, kdy si svou chybu uvědomil. Bylo to ve dvaceti, třiadvaceti? Pak měl dost času nechat si onu hrůzu odstranit. Nebo si ji uvědomil až minulý týden, kdy mu při onom vážení vysvětlili, že tohle opravdu mít na těle nesmí, jinak ho žádný soudný organizátor do ringu už nepustí?

Nabízí se spíš druhá možnost. V mládí udělá každý nějakou hloupost, kterou si ale na prahu dospělosti uvědomí. Měl-li Roušal podobiznu Hitlera na sobě až doteď, je zjevné, že k této zrůdě vzhlížel stále. Nastoupí-li tedy k závodům jen díky tomu, že si tuto památku na „mladickou nerozvážnost“ nechá odstranit, je to špatně. Organizátoři turnajů by mu měli vystavit stopku na hodně dlouhou dobu, aby si uvědomil, že svou chybu měl napravit už dávno.