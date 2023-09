Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Litr moštu v podstatě za hubičku mohou mít zahrádkáři, kteří mají na zahradě tolik jablek, že neví co s nimi. Jen musí přiložit ruku k dílu – jablka nejdříve sesbírat, pochopitelně vytřídit ty hnijící, a potom s nimi vyrazit do moštárny.

Někde se za výrobu moštu platí stejně jako loni, jinde museli reagovat na růst cen energií a nepatrně zdražit. Třeba jen o korunu za litr. Najdou se ale pěstitelé, kteří dovezou stovky kil jablek a tam už je pak zdražení rovněž v řádech stovek. Přesto však vychází cena klidně i pod deset korun za litr. Neporovnatelně málo oproti moštu v supermarketu. A kvalita toho vlastního je srovnatelná, ne-li vyšší.

Kdo se zkrátka práce nebojí a dá si tu námahu, ušetří nemalé peníze. A ví, odkud potraviny pochází, že třeba necestovaly přes půl zeměkoule. Podobné je to se samosběrem, který funguje prakticky napříč krajem. Ten jahod je na Vysočině a zejména pak na Brodsku dobře známý, podobně ale lze za dobrou cenu pořídit i česnek, cibuli nebo brambory, stačí si udělat čas, trochu se porozhlédnout po možnostech a vyrazit na pole. A třeba s celou rodinou, pro malé děti to může být svým způsobem zábava a ty větší snáze pochopí, co znamená, že bez práce nejsou koláče.