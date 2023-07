Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Lidi jsou různí a důvod zanadávat si se vždycky najde. Když je hezky, je hrozný vedro a když se ochladí, tak to léto nestojí za nic. Další příklady z posledních dní pak máme přímo z krajského města Vysočiny.

Tak předně, lidé pořád brblají, že se ve městě nic neděje, je tam nuda a vůbec je to na nic. Ale jakmile začne Vysočina Fest, lidi zase nadávají, že je hluk, nevyspí se a vůbec je to na nic. A podobné to je prakticky se všemi akcemi, které oživují město - komu se to líbí, nechá si to pro sebe. Komu se to nelíbí, hned o tom dá vědět na sociální sítě. Příkladem může být třeba i Landscape festival - co se názoru veřejnosti týká, v ulicích rozhodně nedominuje tak kritický tón jako na facebooku.

Vysočina Fest zaplnil jihlavský amfiteátr. Najděte se na fotkách a ve videu

Jdeme dál. Když se silnice neopravují, je to špatně. Když se dělníci dají do práce a řidiče pošlou na objízdné trasy, je to snad ještě horší. Pravda, ještě jsem nezaznamenal „hejty“ kvůli zavřenému dolnímu vjezdu na náměstí. To asi teprve přijde. Ale už tu byly protesty, proč bude vyhrazený pruh v Hradební ulici jen pro autobusy a cyklisty. Prý proč ne pro taxíky, když cestující v taxíku také spěchají?

Chtělo by se říct, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a brát to jako recept na spokojené obyvatelstvo města. Jak ale ukazuje příklad neposekané trávy, ani tento postup nebude úplně ten správný.