Rodiče ji tam už bez breku nedostanou. Dokázali si vůbec ti, kteří s podobným nesmyslem přišli, představit, jak bude testování ve školách a školkách vypadat a kolik zabere času?

Opravdu novému ministru zdravotnictví a jeho „expertům“ nedošlo, že šlápli poněkud vedle? Co je to za logiku, že dítě s negativním testem musí sedět celý den v lavici s rouškou?

Není divu, že se někteří rodiče rozhodnou dítě do školy nebo školky neposlat a že někteří učitelé označují testy slovem katastrofa. Testy nemohou dělat učitelé. Než by žáky otestovali, mohli by jít všichni domů. Testují se děti samy. Na krajíček nosu. Protože kdyby se měly testovat pořádně, tyčinka by jim prošla na druhé straně hlavy ven. Ve školkách testují děti rodiče, kteří honem spěchají do práce. A tohle se má dít dvakrát týdně. Nikoho nezajímá, jak „kvalitní“ testy jsou. Navíc ministerstvo zdravotnictví v čele s Petrem Arenbergerem zřejmě v rámci opožděného Apríla chtělo, aby byly pro děti ve školkách dodávány testy nejen z nosohltanu, ale také z hlenů nebo dokonce ze stolice! To přece nikdo nemohl myslet vážně!