Na celém Jihlavsku byste v úterý večer pohledali člověka, který by nevěděl, co se stalo v Šimanově. Cizí muž tam nabídl místnímu dítěti, že ho sveze, lákal ho do osobního auta. Byly toho plné sociální sítě, prý to byl pokus o únos. Ačkoliv záhy vyšlo najevo, že ono dítě byla šestnáctiletá dívka a policisté na celé situaci nic nevhodného neshledali, vášně tím neutichly.

Ve středu se na sociálních sítích ostře střetly dva tábory – jeden se pohoršoval nad tím, že řidič nebyl potrestaný, protože přeci není úplně normální nabízet svezení cizím dětem. Druzí zase poukazovali na to, že gentlemani ještě nevymřeli. Někteří přidali i vlastní zkušenost, kdy potkali na silnici různě staré děti a dovezli je, kam bylo potřeba. Dřív byl dobrý skutek někoho svézt, dnes je to zločin, zaznělo také v diskuzi.

Osobně jsem toho názoru, že nabídnout svezení a po zamítavé odpovědi pokračovat v jízdě opravdu není žádný delikt. Jsem přesvědčen, že je daleko více ochotných řidičů snažících se pomoci než těch s pochybnými úmysly. Nicméně nebylo by správné nad touto problematikou jen mávnout rukou. Je třeba, aby se mládež měla na pozoru, znala možná rizika. A v případě, že přijde svezení opravdu vhod, je nejlepší hned zavolat domů rodičům a poradit se s nimi, zda nastoupit či ne. A pokud ano, mít pak po ruce pepřový sprej, který by šestnáctiletá dívka měla mít pro všechny případě v kapse tak jako tak. Co kdyby se náhodou hodil?