/VTIPY/ Národ se baví i v době koronavirové. Tentokrát se terčem vtipů stal projekt takzvaného sebetrasování, kterým chce vláda ulevit přetíženým hygienikům. Hygienické stanice podle předsedy vlády Andreje Babiše nestíhají trasovat kontakty nakažených, a tak by nakažení sami měli dodat hygieně seznam kontaktů, se kterými se stýkali. Politici ovšem zapomněli na českou lidovou tvořivost. Vtipy na toto téma se staly okamžitě hitem sociálních sítí.

Počítání nakažených. | Video: Facebook

Baví se nad nimi celý národ. Zcela právem. I cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Představme si, jak by to slavné sebetrasování mohlo dopadnout v podání nějakého vtipálka, třeba Pepy Nováka. Ráno v kuchyni jsem potkal manželku. Před barákem souseda. V práci jsem potkal asi 30 lidí, včetně mistra Vomáčky. Šel jsem o pauze na WC a potkal kamaráda Karla. Večer mě kontaktovala celá hospoda v Horní Dolní.