VIDEO: Hospody, sokolovny, kina. Na Jihlavsku se v neděli večer fandilo všude

Finále s českou účastí dokázalo vylidnit ulice. Lidé doma seděli u televizí, případně vyrazili do hospod, sokoloven, kin. Některá města jako třeba Havlíčkův Brod nebo Třebíč připravila i promítání na náměstí, Žďár nad Sázavou otevřel kino. Jihlava se rozhodla dát vydělat místním podnikatelům. Štamgasti tak fandili a následně i slavili spolu. Objímání se s cizími lidmi na jednom z největších náměstí v republice nebylo, ale chybělo vážně někomu?

Vidím to ale jako promarněnou příležitost tak hokejového města, jakým Jihlava je. V areálu letního kina by jistě byla skvělá atmosféra a stánky s občerstvením tam přece odpoledne už stály kvůli soutěži dřevorubců Eurojack. Samozřejmě nevidím do zákulisí, co vše by bylo třeba zařídit, dojednat a třeba opravdu nešlo tam promítání uspořádat. Nemá ale smysl další týden smutnit a psát kritické komentáře, jak to mohlo být krásné. Lepší je se radovat, jsme přece mistry věta. My všichni.