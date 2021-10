A že ten jeden hlas stejně nic nezmění? O tom by mohli vyprávět v koalici Pro TOP Vysočinu, která se loni nedostala do krajského zastupitelstva právě o ten jeden jediný hlas. A konec konců nejen oni…

Někteří ale nakonec přeci jen zkusí nějakou tu volební kalkulačku, s kterou zjistí, že jsou jim určité strany, hnutí či koalice jaksi více sympatické. Jiní usoudí, že stačí když obálku dostanou až ve volební místnosti a vyrazí. A další se cestou na tu chalupu přeci jen zastaví u urny, ono jim za těch pět minut v lese nic neuteče. Přesto budou jen na Vysočině desítky tisíc těch, kteří budou volby prostě bojkotovat. A pak nadávat na to, jak to všechno dopadlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.