Milan Krčmář, redaktor Deníku. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Těm patří dík, neboť tak oceňují novinářskou práci. Vyrobit kvalitní článek totiž není vůbec snadné. Což o to, napsat text by nebylo až tak těžké – ale neustále hledat nová a nová témata a mít pro ně dostatek zdrojů, to už je řehole. Nehledě na to, že kvůli webové verzi je třeba k článku dodat řadu multimédií. Jen úprava snímků a videí tak redaktorům zabere celé hodiny.

Výsledkem je ale objektivní obsah s hlasy více stran, který je díky multimédiím doložitelný. Není to plácnutí do vody jako na sociálních sítích, kde si každý může napsat, co chce. O to méně pochopitelný je krok vlády, která chce nyní zvednout DPH u novin z 10 na 21 procent. A to nejen u tištěných, ale i webových.

Vzhledem k tomu, jak je náročné noviny vůbec dělat, to může znamenat snížení podílu objektivního zpravodajství na trhu. A naopak nárůst fám, které se objevují na sociálních sítích.

Vládní balíček je sice správná věc a je dobře, že se konečně někdo odhodlal něco dělat s daňovou a důchodovou reformou. Jenže vládě se jeho cíle budou vysvětlovat mnohem hůře, ubydou-li média, která budou schopna tyto reformy zhodnotit a vysvětlovat je srozumitelnou formou a z mnoha úhlů.