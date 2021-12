Koronvirus je tu už skoro dva roky a nějaký čas s námi ještě bude. Například v Jihlavě je už naprosto běžná online účast zastupitelů, kteří nemohou být v jednací síni. Je přitom vlastně jedno, jestli jim v cestě stojí pracovní povinnosti nebo covid. Proč ale za tu dobu ve Velkém Meziříčí také nezapracovali na tom, aby bylo možné účastnit se zasedání na dálku, třeba zrovna v případě karantény? Tím spíš, když stačí, aby chyběl jeden člověk a koalice hned nemá převahu a tím ani sílu cokoliv prosadit, když bude opozice proti? To je otázka, na kterou je nyní už pozdě hledat odpověď.

Velké Meziříčí nemá rozpočet. Město pojede na provizorium

Třebaže starosta říká, že jde o politikaření opozice, nemuselo k tomu vůbec dojít. Stačilo, aby si zastupitelstvo včas odsouhlasilo možnost účastnit se zasedání na dálku. Technická stránka věci by pak určitě nebyla až ta velký problém. Řešit to na zasedání, kdy je jedna židle prázdná, už nemělo smysl. Ale má smysl, aby se starostové jiných obcí zamysleli, zda se mohou i oni dostat do podobné situace. A zařídili se podle toho.