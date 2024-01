Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

A nešlo by to se slevou? Věta, kterou možná použije kdejaký černý pasažér při setkání s revizory, může najít uplatnění i při placení jízdenky na vlak.

Nejlepší na tom však je, že ono by to se slevou šlo. Při cestování po Vysočině se totiž může člověk rozhodnout, zda chce cestovat v tarifu Českých drah, využít OneTicket (což je řečí peněz prakticky totéž) a nebo jet v tarifu VDV. Veřejná doprava Vysočiny je v kraji stále relativní novinkou a ze své podstaty nabízí cestování vlakem za stejnou cenu jako autobusem. Buďme konkrétní, například jízdenka z Jihlavy do Třebíče stojí v tarifu ČD 93 korun, v tarifu VDV ale jen 58 korun.

Vlakem z Jihlavy do Pacova se dá jet téměř za polovinu. Stačí chtít tarif VDV

Komu tak jednou pokladní či průvodčí poví o tarifu VDV, ten je spokojený a už nejezdí jinak. Třeba to poví i známým. Kdo ale o „kouzelné“ zkratce VDV neví, jezdí dál zbytečně draze. Zaměstnanci Českých drah totiž přehnaně aktivní v nabízení různý tarifů nejsou.

Kdo jezdí vlakem hodně, ten si zřejmě už informace o tarifu VDV zjistil. Pořád ale ještě zbývá dost lidí, kteří využijí železnici jen jednou za čas. Pochopitelně nemají moc důvod sledovat, jestli mohou jet levněji a třeba je ani nenapadne si o tom něco složitě hledat na webu. Dát jim ale pokladní či průvodčí vždy na výběr, zda chtějí platit více, nebo méně peněz, tuším, jak by se rozhodli. A příště by třeba místo autobusu upřesnostnili vlak, když to vlastně stojí stejně.